Dominican Republic starts IDB program to boost female leaders

Un programa piloto para capacitar a “Mujeres Líderes Emergentes Del Sector Público” fue inaugurado hoy en República Dominicana por el Ministerio de la Mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el INCAE Business School.



El programa tiene como objetivo promover y fortalecer las habilidades de liderazgo de mujeres con alto potencial en la gestión pública, lo que convierte a la República Dominicana en el primer país de la región en llevar a cabo el piloto. Entre sus metas se destaca proveer un mayor acceso a herramientas para fortalecer el liderazgo y mejorar las funciones de gestión pública, la creación de una red de intercambio profesional y un programa de mentoría para las participantes, y la creación y fortalecimiento de alianzas a favor de la igualdad de género en la administración pública.



“Contar con mujeres en los órganos de toma de decisión en el sector público conduce a mejores políticas públicas y mejor entrega de los servicios públicos para los ciudadanos, al reflejar las necesidades de diferentes grupos de la población”, dijo Victoria Cárdenas Simons, Jefa de la División de Liderazgo y Desarrollo del Empleado del BID, y creadora del programa. Añadió que “el ejemplo que dan las mujeres líderes tiene un impacto simbólico muy importante al influir en las aspiraciones profesionales y el nivel de educación de las adolescentes, así como en reducir estereotipos negativos sobre la efectividad del liderazgo femenino”.



Por su lado, Janet Camilo, Ministra de la Mujer, destacó que el esfuerzo de la institución que preside junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración del INCAE Business School, es una gran iniciativa, con la cual se cumple el propósito de fortalecer la capacidad de liderazgo de las mujeres del sector público.



“Nos complace saber, que hemos sido seleccionados por el BID como el país pionero para implementar esta acción a nivel regional, lo que nos permitirá empoderar a la mujer dominicana, para que no se circunscriba a ocupar posiciones relacionada al rol y a los estereotipos arraigados de la sociedad, sino a posicionarse en el ámbito de tomar decisiones en los sectores económico y político; ya que se ha demostrado que la mujer empoderada puede desempeñar cualquier rol”, acentúo la titular de la mujer.



A pesar de tener una vicepresidenta, en la República Dominicana las mujeres solo lideran el 20,8% de los ministerios, una cifra que está 4 puntos porcentuales debajo del promedio regional, según el estudio Mujeres en la Política 2017 de la Unión Interparlamentaria. Por lo general, los ministerios con más influencia en la toma de decisiones y asignaciones presupuestarias están liderados por hombres, tales como el Ministerio de Hacienda, el de Economía y de la Presidencia.



En concordancia con la tendencia regional, en el país las mujeres suelen liderar ministerios relacionados al rol que socialmente se les ha asignado como “proveedoras de cuidado”, por lo que actualmente su representación es mayoritaria en ministerios como los de Salud, Mujer, Educación Superior, y Juventud.



Para fortalecer las habilidades de liderazgo de las participantes, el currículo del programa ha sido diseñado con base en una combinación de lecturas, discusiones presenciales con expertos, presentaciones en panel y trabajo en equipo. Las participantes también tendrán acceso a sesiones de coaching individual y grupal tanto presenciales como virtuales con un equipo de coaches ejecutivos profesionales.



Las entidades participantes en el programa piloto son el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de la Juventud, y Procuraduría General de la República.



El Programa para Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público surgió del interés del Gobierno dominicano en adaptar para el sector público una iniciativa del BID dirigida a fortalecer el liderazgo de las mujeres con alto potencial de las distintas Instituciones. El Programa, que nació en el 2013 en el BID, tuvo como meta asegurar que al menos el 40% de los puestos de nivel profesional superior del Banco fueran ocupados por mujeres para el año 2015, el éxito de este programa, es de especial interés para el Gobierno, el Banco y la región ya que se podría implementar en otros países de América Latina y el Caribe. El próximo programa se implementará en Panamá.



Sobre el BID



El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. 