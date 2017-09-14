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Welcome to Breaking News Trinidad and Tobago
Thursday, September 14 2017 @ 12:21 AM AST

Trinidad & Tobago cable TV subscriptions falls to lowest in five years

Thursday, September 14 2017 @ 12:18 AM AST

Contributed by: AleemKhan

Views: 3

* SUBSCRIPTIONS TO CABLE TV HAS FALLEN TO ITS LOWEST IN FIVE YEARS

* MAINSTREAM TV STATIONS' REVENUE HAS FALLEN TO ITS LOWEST IN FIVE YEARS

* RADIO STATIONS ARE MAKING THE LOWEST THEY'VE MADE IN FIVE YEARS

* THREE TV STATIONS HAVE GONE OUT OF BUSINESS SINCE 2013

* MOBILE INTERNET CONTINUES TO CLIMB - People increasingly getting Internet access from their phones

* MOST PEOPLE HAVE BROADBAND INTERNET, whether via landlines or their mobile phones, hardly anyone has 'slow' Internet anymore


SOURCE: TATT


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