Was the acting ODPM CEO a fall guy?
Wednesday, October 25 2017 @ 07:00 AM AST
Contributed by: michaelariston
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EVERYONE SAW THIS:
BUT HOW MANY SAW THIS?:
WAS THE ODPM ADEQUATELY RESOURCED?
DID GOVERNMENT CARE ENOUGH ABOUT THE ODPM TO APPOINT A SUBSTANTIVE HEAD SINCE IT DIDN'T RENEW THE LAST CEO'S CONTRACT SINCE APRIL? http://www.trinidadexpress.com/201704...ne-at-odpm
WAS LEADERSHIP BY EXAMPLE EVIDENT, OR DID THE PRIME MINISTER'S HANDS-OFF APPROACH SEND A MESSAGE TO THE AGENCIES THAT WERE SUPPOSED TO BE COLLABORATING WITH THE ODPM THAT THIS ISN'T REALLY THAT IMPORTANT?
BUT HOW MANY SAW THIS?:
WAS THE ODPM ADEQUATELY RESOURCED?
DID GOVERNMENT CARE ENOUGH ABOUT THE ODPM TO APPOINT A SUBSTANTIVE HEAD SINCE IT DIDN'T RENEW THE LAST CEO'S CONTRACT SINCE APRIL? http://www.trinidadexpress.com/201704...ne-at-odpm
WAS LEADERSHIP BY EXAMPLE EVIDENT, OR DID THE PRIME MINISTER'S HANDS-OFF APPROACH SEND A MESSAGE TO THE AGENCIES THAT WERE SUPPOSED TO BE COLLABORATING WITH THE ODPM THAT THIS ISN'T REALLY THAT IMPORTANT?