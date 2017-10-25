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Wednesday, October 25 2017 @ 01:26 PM AST

Was the acting ODPM CEO a fall guy?

Wednesday, October 25 2017 @ 07:00 AM AST

Contributed by: michaelariston

Views: 78

EVERYONE SAW THIS:





BUT HOW MANY SAW THIS?:




WAS THE ODPM ADEQUATELY RESOURCED?

DID GOVERNMENT CARE ENOUGH ABOUT THE ODPM TO APPOINT A SUBSTANTIVE HEAD SINCE IT DIDN'T RENEW THE LAST CEO'S CONTRACT SINCE APRIL? http://www.trinidadexpress.com/201704...ne-at-odpm

WAS LEADERSHIP BY EXAMPLE EVIDENT, OR DID THE PRIME MINISTER'S HANDS-OFF APPROACH SEND A MESSAGE TO THE AGENCIES THAT WERE SUPPOSED TO BE COLLABORATING WITH THE ODPM THAT THIS ISN'T REALLY THAT IMPORTANT?

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